'ByLock tuzağı'na düşenlere tahliye kararı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ üyelerince hazırlandığı belirlenen \'kıble bul\' uygulamasına ve çeşitli müzik sitelerine giriş yapanların ‘ByLock’ kullanıcısı olarak görünmesi sonrası gerçekleşen tutuklamalarla ilgili tahliye kararları çıkmaya başladı.

FETÖ üyelerinin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ üzerinden Antalya\'da avukat Ali Aktaş\'ın yaptığı araştırmalar sonunda, başka uygulamaları indiren veya kullananların da ‘ByLock’ programıyla ilişkilendirildiği belirlendi. ‘Freezy’ ve ‘kıble pusulası’ uygulamalarını 2014 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kullanan ve bu yüzden ‘ByLock’ programını da kullanmış gibi gözüken yaklaşık 11 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Tuzağın ortaya çıkarılmasının ardından mahkemeler, bu yöndeki tutuklu kişileri serbest bırakmaya başladı.

\'KIBLE BUL\' PROGRAMI OLDUĞU KARARA GEÇTİ

Antalya 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği, \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçundan 23 Kasım günü tutuklanan H.D.\'nin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen bildirime göre IP numarası 137\'yle biten, 6 Eylül 2014 ile 6 Ekim 2014 tarihleri arasındaki ‘ByLock’ kayıtlarının müzik ve kıble bulma programı olduğu, araştırmak için bağlantı kurulduğu, başka yan delil yok ise tek başına FETÖ/PDY üyeliği suçunun ispatı olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TUZAK 2014\'ÜN 3 AYINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Avukat Ali Aktaş, ‘Freezy’, ‘kıble pusulası’, ‘namaz vakitleri TR’ gibi FETÖ üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamaları 2014\'ün Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kullanan kişilerin IP\'lerinin gömülü reklamlarla ‘ByLock’ programına yönlendirildiği ve bu kişilerin söz konusu uygulamaları her açtıklarında sanki ‘ByLock’ kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlattı. Türkiye genelinde böyle 10- 11 bin civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aktaş, konuyla ilgili yaptıkları teknik çalışmayı Ankara\'da yetkililere sunduklarını ve aslında FETÖ ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullanmaları nedeniyle ‘ByLock\'u kullanmış gibi gözükenlerle ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

\'YARGI KAOSU ORTAYA ÇIKARMAYI PLANLAMIŞLAR\'

Antalya ile Türkiye\'nin birçok ilinde böyle kullanımlar nedeniyle tutuklu kişilerle ilgili son 2 haftadır mahkemeler tarafından tahliye kararları çıkmaya başladığını kaydeden Aktaş, “Bu durumdan haberdar olan hakimler ve heyetler, tahliye kararları vermeye başladı. Bu kişiler, aslında fiili ‘ByLock’ kullanıcıları değil. 2014 yılındaki 3 aylık dönemde ‘ByLock IP\'sine yönlendirmeler yapılarak, bir kumpas kurulmuş. Söz konusu uygulamalara giren kişiler için BTK verilerine kayıt bırakıyor ve ‘ByLock’ kullanmış gibi gözüküyor. ‘ByLock\'u yapan mühendislere ait bu uygulamalarla aslında FETÖ ile hiç alakası olmayan insanları da ‘ByLock’ kullanıyormuş gibi göstererek, ileride ortaya çıkabilecek bir yargılama durumunda yargı kaosu ortaya çıkarmayı planlamışlar. Bu yargı kaosundan da kendileri aklanarak, çıksın; plan bu. Bu tuzak, ortaya çıkarıldı\" diye konuştu.