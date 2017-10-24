Bylock şüphelileri adliyeye sevk edildi (3)

ÖRGÜTÜN İZDİVAÇ VE EYALET SORUMLULARI YAKALANDI

Samsun\'da 7 şüphelinin tutuklandığı FETÖ-PDY operasyonunun ardından Samsun Valiliği yazılı açıklama yaptı. Şüphellier arasında örgütün eyaletten sorumlu ablası ve izdivaç sorumlusunun da olduğu belirtilen açıklamalada şöyle denildi:

\"Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik 13.10.2017 günü düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüpheli adli mercilere sevk edilmiş, 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün Samsun bayan öğrenci evleri sorumlusu, Çarşamba Eyalet Ablası olarak tanımlanan örgüt yöneticisi, İlkadım İlçesi bayan eyalet sorumlusu, Katalog evliliklerinden sorumlu Samsun izdivaç sorumlusu, örgütün bölge öğrenci yurtları sorumlusu, örgüt tarafından ev abileri ve ablaları olarak tanımlanan örgüt sorumluları olduğu değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu tespit edilmiştir\" denildi

İzdivaç grubunun katolog evliliği yaptıracağı bilgilerine de ulaşıldığının belirtildiği açıklamada şu detaylara yer verildi:

\"Ayrıca yapılan çalışmalarda izdivaç grubunun katalog evliliği yaptıracağı örgüt üyelerini A,B,C ismini verdikleri gruplara ayırdıkları, bu gruplar arasında eşleştirme yaparak adayların belirlendiği, meslek gruplarına göre ayrı bir gruplandırma yapıldığı, bazı meslek gruplarındaki erkek adaylar ile evlendirilecek bayanlara kıyafet fedakarlığı adı altında isteklerde bulunulduğu, örgüt evlerinde kalan öğrencilerin okuduğu bölüm, gireceği sınav, vb. kriterlere göre ayrılarak tasnif edildiği, örgüt evlerinden ayrılıp devlet yurtlarına geçen öğrenciler ile özel ilgilenilerek tekrar örgüt evlerine katılmaları için çalışmalar yapıldığı, \'kınalama\' adı altında örgüte bağlı öğrencileri birbirleri ile irtibatlandırdıkları yönünde bilgilere ulaşılmıştır.\"