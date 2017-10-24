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ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi

24 Ekim 2017 16:12

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10\'u adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 11 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen 5\'i kadın, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü\'nde 1 gün boyunca sorgulanan şüphelilerden 10\'u, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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