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Bylock soruşturmasını yürüten savcı, Bylock'tan gözaltında!

Bylock kullandığı gerekçesiyle açığa alınan 189 hâkim ve savcı arasında Konya'daki Bylock soruşturmasının savcısı da var

14 Ekim 2016 21:46

Konya'da dün 24 kişinin gözaltına alındığı Bylock operasyonunu yürüten savcı Fatih S. Bylock kullandığı iddiasıyla açığa alındı. 

ByLock nedir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 189 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Ereğli Adliyesi'nde görevli hakimler Nurullah M., Nihan Z., Karapınar Adliyesi'nde görevli hakim Ramazan T. ile Konya Adliyesi'nde görevli savcılar Fatih S., Hidayet N. ve Özkan K., Konya'da bugün gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakim ve savcıların örgütün 'bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Savcıları'ndan Fatih S.'nin dün Konya'da yapılan ve 24 kişinin gözaltına alındığı bylock operasyonu yürüttüğü belirtildi.

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