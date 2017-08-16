Bylock soruşturmasında gözaltına alınan 11 gazeteciden 9'u tutuklandı

Bylock soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteciden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak 24 kişi adreslerinde bulunamamıştı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Fenerbahçe Tv Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici'nin de aralarında bulunduğu 9 gazeteci, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran ile eski Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Sağırlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.