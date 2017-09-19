'Bylock' paniği ticarete dönüştü; 3 dolara sorgulama yapıyorlar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ByLock kullanıcılarına ilişkin listesini halka arz ettiğini ileri süren “ByLeak.com” adlı internet sitesi, 110 bin 787 kişilik listede ücret karşılığı sorgulama yaptığını duyurdu. Site, sorgulama için sanal para sistemi bitcoin aracılığıyla 3 dolar alıyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartaroğlu'nun haberine göre, MİT ByLock kullanıcılarına ilişkin listesini halka arz ettiğini duyuran “ByLeak. com” adlı internet sitesinin, 110 bin 787 kişilik listede ücret karşılığı sorgulama yaptırdığı ortaya çıktı. Sanal para sistemi bitcoin üzerinden, tek bir GSM numarası için 3 dolar karşılığında sorgulama yapılabilen sitede, “Listede, medyanın ve siyasetin yakından tanıdığı isimler de dahil olmak üzere birçok kişi vardır ve bu listedeki kişi sayısı veriler geldikçe yükselecektir” ifadelerinin kullanılması ve MİT’in ByLock listesi içinde sorgulama yapmanın suç teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Sitenin bu iddiası, MİT’in listesine nasıl ulaşıldığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Sektör oluştu

Cemaatin iletişim uygulaması olduğu iddia edilen ByLock’un kullanımı, OHAL dönemi adli ve idari soruşturmalarının ana unsurlarından biri oldu. On binlerce kişi ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı, tutuklandı, açığa alındı veya ihraç edildi. Hakkında adli veya idari işlem yapılan veya yapılmasından endişe eden çok sayıda kişi ise savcılıklara başvurup, ByLock listesinden olup olmadığı sorusuna yanıt ararken, “ByLock kontrolü” yeni bir sektör oluşturdu.

“Byleak.com” adı ile kurulan internet sitesi; MİT tarafından hazırlanan ByLock listesini halka arz ettiğini duyurdu. Sitede giriş yapılmasının ardından açılan sorgulama sayfasında, kayıtlı kişi sayısının 110 bin 787 olduğu görülüyor. MİT’in ByLock listesinin kimin tarafından ele geçirildiği veya sitenin kimin tarafından kurulduğu bilgisine yer verilmedi. Sitenin “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde, “Sorgu sonuçlarında aradığınız kriterde bir kişi bulunuyorsa bu kişi MİT ByLock Mistelerinin tahrip edilmemiş haliyle aynen gösterilecektir. Listede medyanın ve siyasetin yakından tanıdığı isimler de dahil olmak üzere birçok kişi vardır ve listedeki kişi sayısı veriler geldikçe yükselecektir” ifadelerine yer verildi.

3 dolara bir sorgulama

Yapılacak sorgulamanın ise sanal para sistemi “bitcoin” üzerinden ücretlendirildiği ifade edildi. Sitenin “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yer alan bilgilere göre, sitede giriş yapıldıktan sonra “kredi yükle” seçeneğine tıklanıyor, kişiye özel olarak üretilen “btc” adresinden “bitcoin” tranferi yapılıyor. Tranfer bitcoin servisi tarafından onaylandığında, “BLeak.com” sitesinde oluşturulan hesaba kredi yükleniyor. MİT’in ByLock listesinde 1 GSM numarası üzerinden yapılabilecek sorgulamanın karşılığının 1 kredi, 1 kredinin ise 3 dolar olduğu belirtiliyor. Kredinin yüklenmesinin ardından kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası veya telefon numarası giriliyor ve sorgulama yapılıyor.

"Sıkça Sorulan Sorular” bölümünün “Kendimi güvende hissetmiyorum, ne yapmalıyım?” bölümünde ise teknik olarak erişim engeli gerçekleşmediyse “hiçbir şey yapılmasına gerek olmadığı” ifade ediliyor. Bu bölümde, “ByLeak, hiçbir şekilde log kaydı tutmaz, bunları depolamaz ve kimseyle paylaşmaz. ByLeak üzerinden yapılan sorgular suç teşkil etmez ama siz daha güvenli bir bağlantı kurmak isterseniz VPN servislerini kullanabilirsiniz. Bitcoin ile yapmış olduğunuz ödemeler takip edilemez” deniliyor.