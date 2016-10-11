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BBC Türkçe

ByLock operasyonunda 2. dalga: 125 polis hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında başlayan operasyonun ikinci dalgasında 125 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Polis memurlarının 30'u komiser yardımcısı.

11 Ekim 2016 14:38

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında başlatılan 'Bylock operasyonun' ikinci dalgasında 125 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan polis memurlarının 30'u komiser yardımcısı.

Anadolu Ajansı'na göre gözaltı kararının ardından yürütülen operasyonlarda, polis memurlarının bir kısmı gözaltına alındı. Bir kısmı ise hala aranıyor.

Polis memurlarının, 15 Temmuz darbe girişiminde haberleşmenin sağlandığı iddia edilen ByLock programını kullandığı iddia ediliyor.

Geçen hafta başlatılan operasyonda aralarında emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserler ile komiser ve komiser yardımcıları rütbelerindeki 120 kişinin yakalandığını bildirildi.

Bu operasyon kapsamında 166 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bazı emniyet mensuplarının kaçtığını tespit edilmişti.

Bugünkü ikinci dalga operasyonla birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan emniyet personeli sayısı 291 oldu.

Operasyon İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

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