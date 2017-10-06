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Bylock operasyonu; 28 gözaltı

'ByLock' kullandıkları belirlenen 32 şüpheli için aynı gün eş zamanlı operasyon yapıldı

06 Ekim 2017 02:36

Bitlis'te polisin PKK'ye yönelik yaptığı operasyonlarda 10, 'FETÖ' operasyonlarında ise 28 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği,  PKK ve 'FETÖ'ye yönelikk yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlamalarıyla 04 Ekim 2017'de Bitlis Merkez, Tatvan, Hizan, Güroymak ilçelerinde ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda N.A, H.K, H.Y, E.T, A.A, İ.İ, D.A, Y.Y, R.K. ve M.B. göz altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 'FETÖ' terör örgütü lideri Fettullah Gülen’in yazdığı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'FETÖ' kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 'ByLock' kullandıkları belirlenen 32 şüpheli için aynı gün eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen bu operasyonlarda ise 28 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin arandığı belirtildi. 

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