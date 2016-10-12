ByLock operasyonu: '215 polis hakkında daha gözaltı kararı'

ByLock operasyonu kapsamında dün İstanbul'da 125 polis hakkında gözaltı kararı çıkarılması ardından bugün de 13 ilde 215 polis hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

ByLock operasyonu 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor.

Polis memurlarının, 15 Temmuz darbe girişiminde haberleşmenin sağlandığı iddia edilen, cep telefonu programı ByLock'u kullandığı iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı, Ankara merkezli olarak yürütülen operasyonda gözaltı kararı alınan polislerin 147'sinin amir rütbesinde olduğunu bildirdi.

Ajans, emniyet mensuplarının 30'unun gözaltına alındığını belirtti.

Geçen hafta başlatılan operasyonda aralarında emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserler ile komiser ve komiser yardımcıları rütbelerindeki 120 kişinin yakalandığını bildirilmişti.

Bu operasyon kapsamında 166 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bazı emniyet mensuplarının kaçtığını tespit edilmişti.

Dün ise İstanbul'da 30'u komiser yardımcısı 125 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti.