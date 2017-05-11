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ByLock listesinde adını gören savcı kâtibi, bilgilerini değiştirdi!

Değişiklik aylar sonra fark edildi

11 Mayıs 2017 13:04

MİT'in 'FETÖ'nün haberleşme ağı olduğu söylenen Bylock'u kullanan ve 129 bin kamu görevlisinin bilgilerinin yer aldığı listede, bir adliye kâtibinin değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, adliye katibi Emre Ş., listede adını görünce soyadını, cep telefonu IMEI ve TC kimlik numaralarını değiştirdi.

Tahrifatın ardından listeyi başsavcıvekiline sundu. Değişiklik aylar sonra fark edildi. Suçunu itiraf eden Emre Ş. gözaltına alındı.

Emre Ş.'nin listeyi 'FETÖ'ye sızdırmış olması ihtimali soruşturuluyor.

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ByLocklisteadını değiştirdikimlikadliye katibi

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