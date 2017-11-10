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ByLock kullanıcısı inşaat işçisine 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat işçisi Yusuf Avcı, 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

10 Kasım 2017 18:31

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat işçisi Yusuf Avcı, \'örgüt üyeliği\'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Kayseri\'de yaklaşık 6 ay önce FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen inşaat işçisi Yusuf Avcı, gözaltına alındı. Avcı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Yusuf Avcı savunma yaptı. Avcı savunmasında, \"Ben ilkokul mezunu, inşaat işçisi birisiyim. Askere gitmeden ahırlarda çalıştım, besicilik yaptım. Askerden geldikten sonra da inşaat işinde çalıştım. Ben bu örgütün kurumlarında çalışmadım, okullarında okumadım\" dedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuklu Yusuf Avcı\'ya, \'silahlı terör örgütüne üyesi olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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