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'ByLock' kullanıcısı çift yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen Bülent ve Emine A

29 Mart 2018 15:36

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları belirlenen Bülent ve Emine A. çifti, polis tarafından yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Bülent ve Emine A. çiftini, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çift, emniyetteki sorgularının ardından, adliyeye sevk edildi.

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