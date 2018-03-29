'ByLock' kullanıcısı çift yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları belirlenen Bülent ve Emine A. çifti, polis tarafından yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Bülent ve Emine A. çiftini, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çift, emniyetteki sorgularının ardından, adliyeye sevk edildi.

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