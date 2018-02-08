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BYLOCK KULLANICISI 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin ardıdan adliyeyeye sevk edildi

08 Şubat 2018 14:10

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin ardıdan adliyeyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017-2018 yıllarına ait soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ayrıca örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi 2 Şubat 2018 günü yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri yapılan zanlıların sorguları tamamlandı. 
Atatürk Havalimanı\'nda kontrolör olarak çalışan bir personel ile 3 öğretmen, bir hemşire, sağlık bakanlığın veri giriş bölümünde çalışan bir personelin de aralarında olduğu 8\'i kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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