BYLOCK KULLANICISI 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin ardıdan adliyeyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017-2018 yıllarına ait soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ayrıca örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi 2 Şubat 2018 günü yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri yapılan zanlıların sorguları tamamlandı.

Atatürk Havalimanı\'nda kontrolör olarak çalışan bir personel ile 3 öğretmen, bir hemşire, sağlık bakanlığın veri giriş bölümünde çalışan bir personelin de aralarında olduğu 8\'i kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar