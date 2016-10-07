ByLock kullanıcılarının sadece 3'te 1'i gerçek kullanıcıymış

Fethullah Gülen cemaatinin şifreli haberleşme ağı olarak kullandığı öne sürülen ByLock’ta isimleri tespit edilen 180 bin kişiden 53 bininin gerçek kullanıcı olduğu saptandı. Ancak darbe girişimini bilen çekirdek ekibin kullandığı belirtilen Eagle sistemine 2 bin 500 kişinin girdiği anlaşıldı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümete bu konuda verilen brifinge göre, Eagle haberleşme sistemine 5 aşamalı şifreyle girildiği de ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde rol alanların belirlenmesinde büyük önem verilen, gözaltına alma, kamudan uzaklaştırma ve ihraç için kriterler arasına alınan ByLock ve Eagle kullanıcısı olmak, Ankara’da istihbarat ve siyasilerin en çok ilgilendiği konulardan biri. Gülen cemaati üyelerinin önce ByLock ardından da Eagle isimli şifreli haberleşme sistemini kullandığının iddia edilmesinden sonra, bu ağların kullanıcıları araştırılıyor.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Şubat 2016’da kullanımından vazgeçilen ByLock sistemini, ilk belirlemelere göre 180 bin kişinin kullandığı iddiaedildi. Bu listedeki gerçek kullanıcıların belirlenmesi için MİT tarafından sürdürülen çalışmalarda 53 bin gerçek kullanıcıya ulaşıldığı ifade edildi. Bu kişilerin arasında siyasilerin bulunmadığı, gözaltına alınan, atılan ve halen aranan isimlerle örtüştüğü bilgisi paylaşıldı. ByLock’u kullandığı iddia edilen diğer 130 bin kişinin gerçek kullanıcı olmadığı, bu isimlerin internette ortak wi-fi adresi kullanımı nedeniyle listeye alındığı öne sürüldü.



ByLock konusunda süren tartışmaların önemli ayağını ise siyaset oluşturuyor. Hükümet üyeleri, ByLock kullanıcısı olan bürokratlar ve mevcut milletvekillerinin bulunduğu iddialarının mücadeleyi zayıflatmak için ortaya atıldığını savunuyorlar.

Serverlar Baltık'tan

Hükümet kaynakları, daha sonra ulaşılan Eagle haberleşme sistemine ByLock’tan daha fazla önem veriyor. ByLock’un kapatılmasından sonra kurulan ve sadece 2 bin 500 kullanıcısı olan bu sistemi, bizzat darbe sürecinde görev alıp yönlendirme yapan isimlerin kullandığı ifade ediliyor. İddialara göre, Eagle’ın server’ı da ByLock gibi Baltık ülkelerinde saptandı. İki server da Türkiye’ye getirildi.

Eagle konusunda hükümetle paylaşılan en önemli bilgilerden biri de sisteme 5 aşamalı şifreyle girilmesi oldu. Bu şifrelemenin oldukça farklı kurgulandığı öğrenildi. Buna göre, sistemin açılması için önceden verilen 5 ayrı şifrenin belirlenen sırayla girilmesi gerekiyor. Ancak uygulama, ilk 4’ünün ‘yanlış şifre’ olduğunu bildiriyor. 5’inci şifre girildiğinde sistem açılıyor. Bu 5 şifrenin verilen sırayla kullanılması ve 5 aşamalı sürecin tamamlanması gerekiyor.