T24 LogoT24 Logo
Gündem

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)  İstanbul'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

03 Ocak 2018 15:44

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) 
İstanbul\'daki terör örgütü FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı \"ByLock\" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı \"ByLock\" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 23 kişi yakalanmıştı.
Emniyette sorguları süren şüphelilerden 9\'u Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 14 şüpheli Çağlayan Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü;
-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ali AKSOYERİSTANBULDHA  İstanbulFETÖCumhuriyet BaşsavcılığıAsayişMüdürlüğüEmniyetteCumhuriyet SavcılığıAdliyesiGörüntü Dökümü; Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24