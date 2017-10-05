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'ByLock' kullandığı iddia edilen eski kaymakam adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinop'un Dikmen İlçesi eski kaymakamı Soner Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

05 Ekim 2017 16:13

TUTUKLANDI
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinop\'un Dikmen İlçesi eski kaymakamı Soner Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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TUTUKLANDI Samsun FETÖPDYSinop DikmenSoner

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