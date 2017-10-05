'ByLock' kullandığı iddia edilen eski kaymakam adliyeye sevk edildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinop\'un Dikmen İlçesi eski kaymakamı Soner Özer adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 3 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. İddiaya göre, Sinop\'un Dikmen İlçesi Kaymakamı iken Ardahan Valiliği\'ne müşavir olarak atanan, ardından da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Soner Özer\'in ByLock kullandığı ortaya çıktı. Özer, Sakarya\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yakalanıp gözaltına alınarak Samsun Emniylet Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde 3 gün boyunca sorgulanan Özer bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI