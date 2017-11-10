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'ByLock' kullanan öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock'u birçok cihazda kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Gazi Akkaş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

10 Kasım 2017 17:43

KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u birçok cihazda kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Gazi Akkaş\'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 aydır tutuklu bulunan Gazi Akkaş hazır bulundu. 20 yıllık öğretmen olan Gazi Akkaş, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, iddia edilen programı indirmediğini ve kullanmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda öğretmen Akkaş\'a \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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