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ByLock kullanan 99 polis tutuklandı

İtirafçı olup örgüt hakkında bilgi veren bir komiser yardımcısı serbest bırakıldı

15 Ekim 2016 10:08

İstanbul merkezli birçok ilde düzenlenen "Bylock1" ve "Bylock2" operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 103 polisten 99'u tutuklandı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ByLock kullanan emniyetçilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emniyet müdürü Hasan Taşgıran, Ramazan Karaoğlan, Timur Bunlu, emniyet amiri Mustafa Müezzinoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 emniyet müdürü, 3 emniyet amiri, 37 başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, 14 polis memuru olmak üzere 58 şüpheli tutuklandı. Bir kadın polis memuru hakkında adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İtirafçı olup örgüt hakkında bilgi veren bir komiser yardımcısı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.
Önceki gün de 1 Emniyet Müdürü, 30 komiser yardımcısı, 9 polis memuru olmak üzere 40 emniyetçi tutuklanmıştı. 2 polis memuru ise itirafçı olup örgüt hakkında bilge verdiği için Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştı.

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