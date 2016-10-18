ByLock kullanan 61 polis tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 61 polis tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, Gülen örgütünün şifreli yazışma uygulaması ByLock'u kullanan emniyet mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye götürülen 65 polisin hâkimlik işlemleri sona erdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında bir emniyet müdürü, 45 başkomiser ve yardımcılarının da olduğu 61 şüphelinin ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hâkimlik, 4 polis memurunun, bilgi verdikleri ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında serbest kalan 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Soruşturmayı yürüten savcılığın ByLock kullanan şüpheli polisler hakkındaki sevk yazısında, "Gülen örgütünü diğer örgütlerden ayıran ve etkin kılan en önemli faktörün, istihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanıp faaliyet göstermesi olduğu" belirtilerek, "kamu kurumunda çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri, bağlı oldukları kişi aracılığıyla örgüte aktardıkları" ifade edilmişti. "Toplanan tüm bilgiler ve belgelerin, örgüt tarafından amaca uygun hâle getirilip hedef alınan, hasım görülen kişi ve kurumların aleyhine kullanıldığı" vurgulanan yazıda, örgütün kovuşturmadan kurtulmak için, özel iletişim ve haberleşme yöntemleri kullandığı kaydedilmişti.

Yazıda, Gülen örgütü tarafından geliştirilen ByLock, "17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşısının 'tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programı" olarak tanımlanmıştı.

Soruşturma kapsamında, ByLock programını kullandığı tespit edilen, aralarında 5 emniyet müdürü, 3 amir ve başkomiserlerin de olduğu 99 polis tutuklanmıştı. Son kararla tutuklanan polislerin sayısı 160'a yükseldi.