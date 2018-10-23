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'ByLock' kullanan 20 kişiye gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

23 Ekim 2018 15:05

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8\'i yakalandı.
FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen ve dijital incelemelerde \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 8\'ini gözaltına aldı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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