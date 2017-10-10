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ByLock kullanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

10 Ekim 2017 16:21

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 6 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen ve özel sektör çalışanı olduğu çbildirilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçen  oijital verilere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü\'nde 6 gün boyunca sorgulanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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