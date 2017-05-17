"ByLock 1 milyon kez indirildi" iddiası

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlanan Fethullah Gülen cemaatinin kripto haberleşme programı olduğu söylenen ByLock'un teknik raporunda ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre raporda, ByLock’un veri tabanının nasıl kurulduğu ve kaç defa indirdiği anlatıldığı ileri sürüldü.

Raporda, ByLock’un Google Play ve AppStore’dan kaldırılmasının ardından APK indirme siteleri üzerinden indirildiği belirlendi. APK indirme sitelerinde yaklaşık 1 milyon adet indirme istatistikin yer aldığı, ancak rakamların ne ölçüde doğru sayıyı ifade ettiği teyit edilmediği iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan haber şöyle devam ediyor:

Raporda, “Bu rakamlara ulaşıldığı varsayılsa bile; uygulamanın cihazdan silinip tekrar yüklenmesi, indirilip kullanıcı oluşturulamaması, farklı bir cihaza kurulması gibi hususlar bir arada değerlendirildiğinde, bulunan 215 bin 92 adet kullanıcı sayısıyla uyumlu olduğu görülmektedir” denildi. Raporda, ByLock’un şehir efsanesine dönüşen ‘yanlışlıkla yükleme’ gibi sözler de elde edilen bulgular doğrultusunda boşa çıkarılıyor. Buna göre, yapılan çalışmalar sonucunda ‘bilinçli’ veya ‘bilinçsiz’ indirme değil kullanma durumunun göz önüne alındığına dikkat çekiliyor. Yani ‘kayıt olmuş’ kullanıcıların esas alındığı ifade ediliyor. Bu durumda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan FETÖ’cülerin ‘haberim yok’ ve ‘ben kullanmadım’ şeklindeki ifadelerinin yalan olduğu yapılan araştırmalar sonucu söz konusu raporda ortaya çıkmış oldu.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ByLock hakkında Twitter’dan paylaşımlarda bulunan kullanıcıların çoğunluğunun FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekilen raporda, kimliği tespit edilen ByLock kullanıcılarının örgüt elemanı oldukları ve kamuoyuna yansımadan önce uygulamayı bildiklerini ve yaygın şekilde kullandıklarının göstergesi olarak değerlendirildi. Raporda, ByLock’la ilgili herhangi bir veri olup olmadığı konusunda web sitelerindeki tartışma platformları da mercek altına alındı. Bu kapsamda, Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük, İnci Sözlük gibi güncel konuların ve kavramların yoğun olarak paylaşıldığı ve tartışıldığı platformlarda, 15 Temmuz 2016 tarihinden öncesine ait herhangi bir bilgiye rastlanmadığı ifade edildi.