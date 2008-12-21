Bye bye Bush modeli 4 yıllık sipariş aldı

Bush’a fırlatılan ayakkabının üreticisi İstanbul’daki üreticisi Ramazan Baydan, dünyanın dört bir yanından 300 bin sipariş aldı.



‘Bush ayakkabıları’ bir Türk’ü ihya etti! Bush’a fırlatılan ayakkabının İstanbul’daki üreticisi Ramazan Baydan, olayın ardından dünyanın dört bir yanından 300 bin sipariş aldı. Şimdi yanında çalıştırmak için 100 kişiyi daha işe alıyor.



Iraklı gazeteci Munzatar el Zeydi taafından ABD Başkanı George Bush’a “veda hediyesi” olarak fırlatılan ayakkabı İstanbul’daki ayakkabı üreticisi Ramazan Baydan’ı zengin etti. Zeydi’nin giydiği ayakkabıyı kendisinin ürettiğini ileri süren Baydan, olayın ardından 300 bin sipariş aldığını Amerika’nın prestijli yayın organı Bloomberg’e anlattı.



Bu ayakkabıya “Bye Bye Bush” ya da “Bush ayakkabısı” adını vereceklerini belirten Ramazan Baydan, “Yıllardan beri bu ayakkabıları satıyorduk ama şimdi Bush sayesinde siparişler çılgın gibi yağıyor. Televizyon reklamları için bir halka ilişkiler şirketiyle bile anlaştık. Olayın ardından 300 bin sipariş aldık. Bu rakam 1999 yılından beri faaliyet gösteren firmamızın yıllık satışının 4 katı. Şimdi bu yoğun talebi karşılayabilmek için 100 kişiyi daha işe almaya hazırlanıyoruz” dedi.



ABD’den de sipariş var



Baydan, ayakkabının Irak, İran, Suriye ve Mısır’a ihraç edildiğini, Irak’taki müşterilerin sadece bu hafta 120 bin ayakkabı sipariş ettiklerini açıkladı. Aynı zamanda Iraklılar’ın distribütörlük için de kendisine başvurduğunu kaydetti. ABD’nin Maryland eyaletinde faaliyet gösteren Davidson adlı firmadan da 4 bin çift ayakkabı için sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.

