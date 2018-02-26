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Dünya

BuzzFeed: Türkiye, 14 aydır büyük saldırıların yaşanmasını nasıl engelliyor?

BuzzFeed'e konuşan bir güvenlik yetkilisi, bu durumu "bir satranç oyununa" benzetti

26 Şubat 2018 00:27

ABD'nin önde gelen dijital yayınlarından BuzzFeed, Türkiye'de 1 Ocak 2017'de Reina gece kulübünde 39 kişinin yaşamını yitirmesinden bu yana büyük çaplı bir saldırı yaşanmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin aldığı önlemleri inceledi.

BuzzFeed'de Borzou Daragahi imzasıyla yayınlanan yazıda, Ekim ayında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Forum İstanbul alışveriş merkezine bomba yüklü araçla düzenlenmesi planlanan saldırının polisin takibi ve operasyonuyla önlenmesi Türkiye'nin "terörle mücadelede elde ettiği en önemli başarılardan" biri olarak tanımlandı.

Yazıda, "Bu operasyon, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile paylaştığı sınırları içerisinde son 14 aydır herhangi bir büyük saldırının yaşanmasını engelleyen agresif tutumunun bir sonucu" denildi. Saldırının önlenmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle onlarca kişi tutuklandı.

BuzzFeed'e konuşan bir güvenlik yetkilisi, bu durumu "bir satranç oyununa" benzetti.

Yetkili, "Bu oyunun iki tarafı var. Onlar da oynuyor, biz de aynı oyunu oynuyoruz" dedi.

Yazıda, Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinden gelen ve giden militanlar tarafından sıkça kullanılan bir güzergah olduğu, güneydoğuda PKK ile savaşın devam ettiği ve Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından güvenlik güçlerinde çok kişinin ihraç edildiğine dikkat çekildi.

Yazıda görüşlerine yer verilen Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in Türkiye ve Orta Doğu güvenlik uzmanı Aaron Stein, PKK'nın halen "vur-kaç saldırılarını" sürdürdüğünü ancak hareket alanının ciddi ölçüde daraltıldığını söyledi.

Türkiye'nin mücadelesi kara sınırlarında başlıyor

BuzzFeed, Türkiye'nin "terörle mücadele çabalarının" kara sınırlarında alınan önlemlerle başladığını ve artık kara sınırlarından geçişin giderek daha zor bir hale geldiğini belirtti.

Ayrıca havaalanlarında da önlemlerin artırıldığı ve oluşturulan ekiplerin ülkeye giriş yapmaya çalışanları daha önce gittikleri ülkeler, yaşları ve hatta yanlarında getirdikleri bagaj sayısı gibi kriterlerle güvenlik taramasına tabi tuttukları vurgulandı.

Türk güvenlik yetkilisi, sistem içerisinde herhangi bir eksiklik görülürse giderildiğini, açık kapıların ise kapatıldığını aktardı.

İzleme ve takip sistemleri gelişiyor

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, güvenlik güçleri, kendi kendilerine radikalleşen "yalnız kurtların" üzerine giderek daha çok odaklanmaya başladı.

Yazıda, "yalnız kurtların" tespiti için izleme ve takip çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi.

BuzzFeed'e konuşan hukuk ve güvenlik uzmanları, IŞİD'lilerin genel olarak telefon veya e-posta gibi elektronik haberleşmeyi kullanmamalarından dolayı Türkiye'nin giderek daha çok kameralarla takip sistemlerini kullandığına dikkat çekti.

Güvenlik yetkilisi, "Kameralar herhangi bir rahatsızlık yaratmadığı sürece her yerde olmaları çok da büyük bir sorun değil. Halk bunu istiyor. Sokaklara ilk kameralar takıldığında herkes buna ne gerek olduğunu söylüyordu. Şimdi bizi arayıp kendi sokaklarına da takılmasını isteyenler var" dedi.

Türkiye'de Haziran 2015 ile Ocak 2017 arasındaki dönemde PKK, IŞİD ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından düzenlenen 30'ya yakın saldırıda en az 538 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 binden fazla insan da yaralanmıştı.

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