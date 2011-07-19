-BUZULLAR ERİMESİ YAVRU KUTUP AYILARINI ÖLDÜRÜYOR WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - Kuzey Kutup bölgesinde buzullar eridikçe daha çok kutup ayısı yavrusunun öldüğü bildirildi. ABD'de yapılan bir araştırmanın raporuna göre, kutup ayılarının yavrularının, anneleriyle birlikte buzullara ulaşmak için daha fazla yüzmek zorunda kaldığı, bunun, uzun mesafe yüzmeye alışık olmayan yavrular arasında ölüm oranını arttırdığı gözlendiği belirtildi. Araştırma çerçevesinde, GPS cihazı takılan 68 dişi kutup ayısı, yüzdükleri mesafelerin tespiti amacıyla 2004 ile 2009 yılları arasında 6 yıl boyunca uydu yoluyla izlendi. Bu süre içinde yavruları olan ve uzun mesafe yüzen 11 dişi kutup ayısından 5'inin bu yüzüşler sırasında yavrularını kaybettiği, bunun da yüzde 45'lik bir ölüm oranını temsil ettiği ifade edildi. Öte yandan anneleriyle birlikte uzun mesafeler yüzmek zorunda olmayan yavru kutup ayıları arasında ölüm oranının yüzde 18 olduğu görüldü. Araştırmada kutup ayılarından 20'sinin, 6 yıl içinde 50 kez uzun mesafe yüzdüğüne, bu mesafeler arasında 685 kilometrenin bulunduğuna ve bunun yaklaşık 13 gün sürdüğüne dikkat çekildi. Doğuştan suda yaşamaya alışık olmayan kutup ayıları, karada ya da buzullarda doğum yapıyor ve besleniyor. Konu hakkında daha önce yapılan araştırmalar, yalnız kutup ayılarının, buzullara veya karaya ulaşmak için yüzlerce kilometre yüzmek zorunda kaldığını gösterirken, araştırmacılar, iklim değişikliğinin, "buzulları kutup ayılarının ayaklarının altından çekerek, bu hayvanların yiyecek ve doğal yaşam alanı bulmak için daha uzun mesafeler yüzmeye zorladığını" belirtiyorlar.