Buzula sıkışan balinalar yardım bekliyor

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Rusya'nın Çukotka bölgesi yetkililerinden gelen açıklamaya göre, Bering Denizi'nde Yanrakynnot köyünün güneyinde 100'den fazla balinanın denizle irtibatı kesildi ve buzulda sıkıştı.Bölge valisinin, bu balinaların yardımına koşmak amacıyla ulaştırma bakanıyla, acil durumlar bakanına bir buzkıran gemisini bölgeye göndermeleri için talepte bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, balıkçılar tarafından dün bulunan balinaların besin bulamama riskiyle karşı karşıya kaldığı, ayrıca buzulların hareketinin balinaların nefes alabilecekleri alanı yavaş yavaş daralttığı belirtildi.Çukotka valiliği, muhtemel besin eksikliği ve suyun donma hızı göz önüne alındığında, tüm bu balinaların bitkin düşme ve ölme tehdidiyle karşı karşıya bulunduklarını vurguladı.Bir buzkıran gemisinin, balinaların sıkıştığı bölgeye bir buçuk ila iki günlük mesafede bulunduğu, bu geminin yardıma koşabileceği belirtildi.Hayvanları koruma kuruluşlarına göre, bu balinaların yaşam alanları, petrol endüstrisi, küresel ısınma ve avlanma tehdidi altında bulunuyor.