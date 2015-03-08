Buzlar eridi 55 yıllık cesetler ortaya çıktı!

Meksika'da 55 yıl önce kaybolan 5 dağcının cesedi karların erimesi sonucu gün yüzüne çıktı.

5.610 metre yüksekilğindeki Pico de Orizaba'nın zirvesinde ortaya çıkan cesetlerin bundan 55 yıl önce ortadan kaybolan iki dağcıya ait olduğu sanılıyor.

Yetkilere haber verdiler

Zirveye çıkan dağcılar donmuş buzun üstünde bir ceset başı görünce yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları aramalarda ikinci bir cesede daha ulaştı.

Cesetlerin aktif bir volkan olan Pico de Orizaba Dağı'nın 1.000 metre yüksek kesiminde olduğu belirtildi.

55 yıl önce 3 kişi kaybolmuştu

Bundan 55 yıl önce dağa çıkan 3 Meksikalıdan bir daha haber alınamamıştı. Bölgede yaşanan çok büyük bir çığdan sonra bu 3 kişi ortadan kaybolmuştu. Yetkililer bu iki cesedin o kişiler olduğunu sanıyor. Kimlikler DNA testi yapıldıktan sonra belli olacak.