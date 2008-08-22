Buzlar çözüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında MTK Budapeşte ile oynadığı mücadele sırasında maraton üst tribünde çıkan kavgadan sonra Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu ile Sarı-Lacivertli yönetim arasında yaşanan gerginliğin sona erdiği belirtildi.



İki taraf arasında yükselen tansiyonun düşmesinde Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in aktif rol oynadığı öğrenildi. Genç F.Bahçeliler grubunun, Sarı-Lacivertli yönetime maraton üst tribünden aldıkları kombineleri iade edip, eski yerleri olan Migros tribününe geçeceğini beyan ettiği belirtildi.



Son yaşanan karşılıklı bildiri olaylarından sonra, eski başkanlardan Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in araya girmesiyle birlikte yumuşayan ortam sonucu iki taraf arasında yaşanan gerginliğin mutlu sonla bittiği kaydedildi. Bu gelişmeden sonra Sarı-Lacivertli taraftarların en çok ilgi gösterdiği taraftar sitesi olan www.antu.com'da bu konuyla ilgili açılan tüm başlıkları ve tribün gruplarının bildirilerini sildi.



F.Bahçe'de sezon öncesi yaşanan tribün-yönetim kavgasını bitirmek için aracılık yapan Metin Şen ise antu.com'da yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: "Tribünlerdeki huzursuzluğun sona ermesi için çok büyük çaba sarf ettim. Gerek başkanımızla gerekse de gruplar ile birçok kez konuştum. Sorun giderilmiş ve gerginlik sona ermiştir. Bizlere zarar verecek muhtemel karışıklıkların en azından bugün için giderildiğini söyleyebilirim."