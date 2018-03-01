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Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

İstanbul,(DHA) SULTANBEYLİ'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi

01 Mart 2018 04:28

İstanbul,(DHA) SULTANBEYLİ\'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Orhangazi Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 58 AJ 062 plakalı araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç ise vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenrarına çekildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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