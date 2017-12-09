Buzlanan yolda takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Darende ilçesinde kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Aydın Ertürk öldü.

Kaza, bu sabah erken saatlerinde Ulupınar Mahallesi\'nde Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Aydın Ertürk yönetimindeki 23 BT 442 plakalı otomobil, yoğun kar yağışından sonra oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarında aracın kaza yaptığını görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İnbarla gelen sağlık görevlileri, Aydın Ertürk\'ün olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ertürk\'ün cesedi otopsi için morga konuldu.

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