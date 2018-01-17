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Buzlanan karayolundaki kazalar kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi

17 Ocak 2018 18:52

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde, buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli- Muğla Karayolu üzeri Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi kavşağı yakınında bu sabah arka arkaya meydana gelen kazalar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Denizli\'den Muğla yönüne giden Gülçin Dinç (29), buzlanan yolda, yönetimindeki 09 RZ 054 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kayan otomobil, akaryakıt istasyonunun yanındaki tarlaya devrildi. İstasyon çalışanları, yardıma koşarken, ikinci kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan diğer kaza da aynı şekilde oldu. Rıfat Direk\'in kullandığı 20 DT 15 015 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayıp, istasyonun önündeki duvara çarparak takla attı. Her iki kazada da sürücüler hafif  yaralandı. Yaralılar ambulansta ayakta tedavi edildi.

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