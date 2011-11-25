-Buzek: "Müzakerelerin tekrar başlaması arzusundayız" ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin daha kapsamlı ve birçok fasılla tekrar başlaması arzusunda olduklarını belirtti. Buzek, AB Türkiye Delegasyonu Ofisi'nde yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin AB için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye ekonomik başarılarıyla gurur duymalı, gerçekten de küresel ekonomide ağır siklet bir aktör haline geldi" dedi. Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin genişleme sürecini destekleyen bir tavır takındığına dikkati çeken Buzek, böylesi bir müzakere sürecinin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu bildiğini kaydetti. Katılım müzakerelerinin her zaman zor olduğunu ve Türkiye'nin istisnai bir durum teşkil etmediğini vurgulayan Buzek, "Müzakerelerin daha kapsamlı ve birçok fasılla tekrar başlaması arzusundayız" dedi. Türkiye'nin hayal kırıklıklarını anlayabildiğini ve AB'nin de bazı hayal kırıklıkları yaşadığını dile getiren Buzek, "Türkiye modernizasyon sürecinden geçiyor, katılım süreci buna katkı sağlayacak" diye konuştu. Kıbrıs sorunu konusunda atılacak adımların önemine işaret eden Buzek, "Kıbrıs meselesi çözülürse, müzakereler anında, hızlı bir biçimde başlayacaktır" ifadesini kullandı. Buzek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer yetkililerle temaslarından sonra Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyimser olduğunu söyledi. AB ve kendi adına, Türkiye'deki basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü süreçleriyle ilgili endişe duyduğunu belirten Buzek, Türk yetkililerin kendisine bazı yargılama süreçlerinin terörle ilgili olduğunu ifade ettiklerini, ancak bu konuda Türk yetkililerle aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gazetecilerin hükümete karşı aktif çalışma yapmalarının işleri gereği olduğunu söyleyen Buzek, demokrasinin serbest medya temellerine dayandığını, bunun kendileri için en önemli husus olduğunu kaydetti. Basın özgürlüğüne ilişkin sorular üzerine Buzek, anayasa değişiklikleri ile basın ve ifade özgürlüğü konularındaki sorunların giderilebileceğini ve bu konuda ümitli olduğunu söyledi. AB'de de zaman zaman gazetecilerin soruşturmaya tabi tutulduğuna işaret eden Buzek, Türkiye'de çok sayıda gazetecinin, hapse atılıp soruşturmaya tabi tutulmasının tipik bir durumu göstermediğini kaydetti. Serbest bir medya olmadan gerçek demokrasi olamayacağını belirten Buzek, "Her bir gerçek demokrasinin kalbinde özgür medya yatar" dedi.