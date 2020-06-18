Buzdolabı bomba gibi patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şaban Göktaş'a ait tek katlı evde buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı. Patlama sesiyle panik yaşayan ev sakinleri, alevlerin arasından sıyrılarak kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesini önlemek için elektrik akımını kesen yangınzedeler, komşularından yardım istedi. Çıkan yangın kısa sürede evi sararken, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.