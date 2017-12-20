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Buzdan traverterler

KARS, (DHA)- KARS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali barajı buz tuttu

20 Aralık 2017 13:07

KARS, (DHA)- KARS\'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali barajı buz tuttu. Akan suyun donması ile traverterleri andıran görüntüler ortaya çıktı.
Kars’ta etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajı dondu. Barajda traverterleri andıran görüntünün oluşması fotoğrafçılar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Erzurumlular, bugün güne kar yağışı ile uyandı. Belediye ekipleri, karayolunda tuzlama çalışması yaparken, kaldırımları ise kardan temizledi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde sabah saatlerinde ve gece buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, vatandaşların meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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