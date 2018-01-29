Buzda nefes kesen şölen

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası\'nda, İzmirli sporcular 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Nefes kesen mücadelede, 22 takımdan 342 sporcu yarıştı.

İzmir\'de, büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, 22 takımdan 342 sporcu mücadele etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, şampiyonada 2 gümüş ve 1 de bronz madalya elde etti. Yarışmaya İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara\'dan toplam 22 takımdan 342 sporcu katıldı. Bunların 50\'sini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şampiyonada 10- 14 yaşlarında sporcuların 16 kişilik gruplar halinde yarıştığı \'Novice Basic A\' ve 15 yaşında 16 kişilik gruplar halinde yarışılan \'Senior\' kategorisinde gümüş madalya kazanırken, 13 yaş altı 16 sporcunun gruplar halinde yarıştığı \'Juvenile\' kategorisinde ise bronz madalya aldı.

Dereceye giren sporcuların madalya törenine Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da katıldı.



Türkiye Buz Federasyonu\'nun sonuçlarına göre kazanan takımlar ise şöyle sıralandı:

SENİOR KATEGORİSİ

1. Vizyon Buz Spor Kulübü

2. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

JUNİOR KATEGORİSİ

1. Altın Paten Kulübü

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

NOVİCE BASIC A KATEGORİSİ

1. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

2. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3. Çayyolu Gordion Spor Kulübü

JUVENİLE KATEGORİSİ

1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü

2. Boğaziçi Yıldızları Spor Kulübü

3. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

MİXED AGE 1 KATEGORİSİ

1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü

2. Metropol Spor Kulübü

3. Yükseliş Spor Kulübü

MİXED AGE 2 KATEGORİSİ

1. Anadolu Buz Spor Kulübü

MİXED AGE 3 KATEGORİSİ

1. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

2. Yükseliş Spor Kulübü

3. Ankara Buz Spor Külübü

ADVANCED NOVİCE KATEGORİSİ

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

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