-BUZA KARŞI TUZ YERİNE ŞEKER ÖNERİSİ BERN (A.A) - 11.10.2010 - İsviçre'de, buz tutan yollara tuz yerine şeker dökme fikri tartışılıyor. Federal Konseye öneride bulunan milletvekili Oskar Freysinger, tuz yerine şekerin daha etkili ve ekolojik olacağını savundu. Freysinger, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "başta Bex ve Schweizerhalle yataklarının tükenmesi ve stokların erimesinden sonra tuz ithalatının çok pahalıya çıkması nedeniyle, yerli üretim olan pancar şekerini kullanmanın daha uygun olabileceğini" söyledi. ABD, İsveç ve Norveç'te buz çözmede daha önce kullanılan şekerin tuzdan etkili olduğu belirtiliyor. Şekerin daha az aşındırıcı olması nedeniyle alt yapıya verdiği zararın da tuza göre az olduğu ifade ediliyor. İsviçre kara yolları yönetimi, geçen yıl yollara su ve şeker karışımı döktü ve bunun tuzdan daha etkili olduğunu teyit etti. Ancak en olumsuz tarafı, tabii ki şekerin tuzdan daha pahalıya gelmesi. ABD'de de ekonomik nedenlerden dolayı yeniden tuza dönüldü.