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Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - HAVA sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

30 Aralık 2018 13:51

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - HAVA sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri\'de oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 110 santim, kent merkezinde ise 15 santimetreye ulaştığı Kayseri\'de güneşli havayla birlikte eriyen karın etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Özellikle köprülü kavşaklarda oluşan buz sarkıtları Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kırılırken, mahalle aralarındaki binaların çatılarında da biriken kar tehlike yaşanmasına neden oldu.

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