Buz pistinde futbol!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ağır şartlar altında oynanan Bolu-Beşiktaş maçının ardından Gaziantep-Kırklareli mücadelesi de karla kaplı zeminde oynandı.

-2 derecelik soğukta, zeminin yaklaşık 10 cm karla kaplı olmasına rağmen karşılaşmanın oynanması futbolculara büyük zorluk çıkarırken, oyuncular ağır bir sakatlık yaşama riski ile karşı karşıya kaldı.

"Yazık değil mi futbolculara"

Gaziantep-Kırklareli maçı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle ertelenen maçları hatırlatan futbolseverler, “Bu maç ertelenmediyse bu ligde daha hiçbir maç ertelenmez! Yazık değil mi bu futbolculara?” yorumlarında bulundu.