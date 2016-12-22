T24 LogoT24 Logo
Spor

Buz pistinde futbol!

Gaziantep-Kırklareli maçında zeminin 10 cm karla kaplı olduğu belirtildi

22 Aralık 2016 13:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda ağır şartlar altında oynanan Bolu-Beşiktaş maçının ardından Gaziantep-Kırklareli mücadelesi de karla kaplı zeminde oynandı.

-2 derecelik soğukta, zeminin yaklaşık 10 cm karla kaplı olmasına rağmen karşılaşmanın oynanması futbolculara büyük zorluk çıkarırken, oyuncular ağır bir sakatlık yaşama riski ile karşı karşıya kaldı.

 

"Yazık değil mi futbolculara"

 

Gaziantep-Kırklareli maçı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle ertelenen maçları hatırlatan futbolseverler, “Bu maç ertelenmediyse bu ligde daha hiçbir maç ertelenmez! Yazık değil mi bu futbolculara?” yorumlarında bulundu.

ETİKETLER

GaziantepKırklarelizemin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24