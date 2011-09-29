-Buz hokeyine ''Şen'' başkan ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, Buz Hokeyi Federasyonu'nun onursal başkanı oldu. Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Sağlık Komisyonu Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Dökmeci, federasyonun Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Nilüfer Bircan ve Sponsorluk Kurulu Başkanı Hakan Han Özcan, Ali Şen'i ofisinde ziyaret etti. Ziyarette, federasyon yetkililerinin sunduğu ''onursal başkan'' olması yönündeki teklifi kabul eden Şen, buz hokeyine bugüne kadar ilgi duymadığını ve oyunun kurallarını hiç bilmediğini de açık yüreklilikle dile getirdi. ''Öğrenmenin yaşı yok'' diyen Ali Şen, yaşamı boyunca sporla iç içe olduğunu ve branş ayırt etmeden spora destek vermeye çalıştığını kaydetti. İstanbul'da gerçekleştirilen IIHF yarı yıl toplantısında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileriyle görüştüklerini kaydeden Şen, ''Arkadaşlar, buz hokeyinin Türkiye'de gelişmesi ve yaygınlaşması için canla başla çalışıyorlar. Spora büyük emek harcıyorlar. Onusal başkan olmamı istediklerinde onur duyarak kabul ettim'' diye konuştu.