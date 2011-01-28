-BUZ HOKEYİNDE YİNE HÜSRAN ERZURUM (A.A) - 28.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade Erzurum-2011) bayanlar buz hokeyi eleme turu dördüncü maçında Türkiye, ABD'ye 15-0 yenildi. Türkiye, ABD karşısında oyun kurmakta başarılı olamadı. Karşılaşmaya daha ilk periyottan etkili başlayan konuk ekip, maçın ilk dakikalarında Reihl'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hücumun yanı sıra savunmada da yetersiz kalan milli takım, kalesinde üst üste goller gördü. ABD takımı, Ducie'nin asistiyle golü bulan Payne ve Weaver'ın asistini değerlendiren Redick ile durumu 3-0 yaptı. Maçın kaderini belirleyen bu periyotta ABD'nin diğer golleri ise Crawford'dan, Wynn'den (2), Young'dan ve Nelson'dan geldi ve ilk periyot 8-0 sona erdi. ABD takımı, ikinci periyoda da golle başladı. Dördüncü dakikada Ducie'den gelen golle durumu 9-0 yapan ABD'liler, onuncu golü, Redick'in asistini değerlendiren Rumsey'den buldu. Hemen akabinde Weaver'ın pakı kaleye göndermesiyle durumu 11-0 yapan ABD takımı, kalesini gole kapattı ve bayan millilere sayı şansı vermedi. Art arda gelen gollerle motivasyonu düşen milli takım, periyodun bitmesine 4 dakika kala, 12. golü kalesinde gördü. Bu golü, ikinci golünü kaydeden Nelson attı. Nelson'ın hemen ardından da ABD takımı, Rohlik'in golüyle durumu 13-0'a getirdi ve periyot, bu skorla tamamlandı. Üçüncü periyotta toparlanan bayan milliler, gol şansı bulamadı, ancak kalesinde de fazla gole izin vermedi. İlk iki periyottaki oyununu sürdüremeyen ABD, kaleci Merve'nin güzel kurtarışlarıyla periyodun bitimine 6 dakika kalana kadar skorunu artıramadı. ABD'nin bu periyottaki iki golü, Arcibal ve Juha'dan geldi. Bayanlarda beşinci maç, aynı salonda saat 15.00'de Finlandiya-Büyük Britanya arasında oynanacak. -MAÇTAN NOTLAR- Maça, aralarında sporcuların ailelerinin de bulunduğu vatandaşların ve basının ilgisi yine yüksekti. Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratla takımlarına destek verdi. ABD takımını da aralarında ABD'li sporcuların bulunduğu kalabalık bir taraftar topluluğu izledi. Karşılaşma, salona kurulan dev ekrandan da aynı anda yayınlandı. Salon: Cemal Gürsel Spor Kompleksi (500 Kişilik) Hakemler: Zuzanna Findorova (Slovakya), Michaela Kudelova (Slovakya), Karolin Strom (İsveç) ABD: Vaughan, Crawford, Winters, Young, Reihl, Katz, Jensen, Black, Rohlik, Wynn, Ducie, Payne, Nelson, Arcibal, Juha, Redick, Weaver, Minnie, Rumsey, Kucharski, Hoium Türkiye: Mine, Didem, Özlem Öz, Çağla Baktıroğlu, Mefharet, Sinem Yalçındağ, Yeliz, Sinem Doğu, Dilara, Çağla Sevgili, Tuba Ilgın, Nilay, Refika, Başak, Tuba Dokur, Teksin, Elif Bayrak, Ceren, Elif Ulaş, Özlem Yerebakan, Zeynep Goller: Winters, Payne, Redick, Crawford, Wynn (2), Young, Nelson (2), Ducie, Rumsey, Weaver, Rohlik, Arcibal, Juha (ABD) 1. periyot: 8-0 (ABD lehine) 2. periyot: 13-0 (ABD lehine) 2 dakika cezası alanlar: Reihl (ABD), Zeynep (2), Özlem Yerebakan, Yeliz (Türkiye)