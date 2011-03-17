-BUZ HOKEYİNDE TARİHİ GALİBİYET ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Buz Hokeyi Bayan Milli Takımı, Bulgaristan'da devam eden Dünya Şampiyona'nda İrlanda'yı yenerek, tarihe geçti. Başkent Sofya'da 14 Martta başlayan ve yarın sona erecek Dünya Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nda ev sahibi Bulgaristan, Polonya, İspanya ve İrlanda'nın yer aldığı 5. Grup'ta mücadele eden Milli Takım, daha önce yer aldığı turnuvalara oranla daha başarılı bir performans gösteriyor. Başantrenör Tarık Göçmen ve yardımcı antrenör Kaan Budak yönetiminde genç bir kadroyla şampiyonaya katılan Milli Takım, ilk maçta ev sahibi Bulgaristan'a 2-1 yenildi. Kadroda bulunan 13 yeni oyuncunun kısa sürede uyum sağlaması teknik heyeti umutlandırırken Millilerin, gruptaki 2. rakibi İspanya oldu. Son yıllarda aldığı sonuçlarla futbolun yanında buz hokeyinde de dikkatleri çeken İspanya önünde milliler, son periyoda kadar oyunu tutmayı başarsalar da sahadan 7-0 yenik ayrıldılar. -BAYANLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA BİR İLK- Türkiye Bayan Buz Hokeyi Milli Takımı, şampiyonadaki 3. maçında galip gelerek tarihe geçti. Milli Takım, şampiyonadaki üçüncü sınavını İrlanda'ya karşı verdi. Genç ve tecrübesiz oyunculardan kurulu Millililer, İrlanda karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak, bir ilke imza attılar. İrlanda karşısında alınan bu galibiyet, bayanlar buz hokeyi tarihinde bir dünya şampiyonasında alınan ilk galibiyet oldu. Karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini Refika Yılmaz, Seda Demir ve Didem Aydoğdu attı. -GÖÇMEN, GELECEKTEN UMUTLU- Milli Takım Başantrenörü Tarık Göçmen, yaptığı açıklamada, genç sporculardan kurulu bu kadro ile ilerde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Karşılaşmaların ilk iki peryodunda ortaya koydukları performansı, 3. periyotlara da taşımaları gerektiğini kaydeden Göçmen, daha iyi olabilmek için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. Şampiyona öncesi kısa süreli bir kamp yapma imkanı bulduklarını kaydeden Göçmen, ''Kondisyon ve buz içi çalışmalara ağırlık vereceğiz'' dedi. İrlanda karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını belirten Göçmen, ''Şampiyonada şu ana kadar alınan sonuçlardan memnunum. Daha iyi olacağız. Geçmiş yıllara oranla sporcularımızın performanslarında gözle görülür bir artış var. Önümüzdeki dönemlerde bu genç kadro ile büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum'' ifadesini kullandı. -BÜYÜKELÇİ ARAMAZ'DAN MİLLİLERE DESTEK- Bu arada, Bulgaristan Büyükelçisi İsmail Aramaz, karşılamaları izleyerek millilere destek ziyaretinde bulundu. Maçlar arasında oyuncularla konuşarak, moral veren Büyükelçi Aramaz, ilk galibiyetin ardından Milli Takım kafilesiyle, Bulgaristan Buz Hokeyi Federasyonu yetkililerine bir resepsiyon verdi.