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Spor

Buz hokeyinde Kanada'yı mağlup eden Almanya'dan vatandaşlarına 'uyarı': Nazik olun ve böbürlenmeyin!

“Eğer Kanada bizi futbolda mağlup etseydi nasıl hissedeceğinizi düşünün”

24 Şubat 2018 13:51

T24

Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında, erkekler buz hokeyinde Almanya’nın Kanada’yı 4-3 mağlup ederek, tarihte ilk kez finale yükselmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına yaptığı ‘uyarı’, büyük ilgi çekti. Galibiyetin ardından Kanada’daki Almanları ‘empati yapmaları’ konusunda uyaran Dışişleri Bakanlığı, “Eğer Kanada bizi futbolda mağlup etseydi nasıl hissedeceğinizi düşünün” ifadelerini kullandı.

Güney Kore’deki Gangneung Hokey Merkezi’nde gerçekleşen müsabakada, dünya sıralamasında 10. olan Almanlar 3-0 öne geçti. Sonlara doğru etkisi giderek artan Kanada’nın oyunda üstünlük kurma çabalarını bertaraf etmeyi başaran Almanya takımı, Brooks Macek, Matthias Plachta, Frank Mauer ve Patrick Hager’in golleriyle müsabakadan 4-3 üstün ayrıldı ve olimpiyatlarda en azından gümüş madalyayı garantiledi.

"Empati kurun!"

Batı Almanya’nın 1976’daki Olimpiyat Oyunları’nda aldığı bronz madalya almasının ardından bu dalda herhangi bir olimpiyat başarısı bulunmayan Almanya’nın galibiyeti, ülkede büyük sevinç yaratırken; Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Twitter paylaşımı da onbinlerce kişi tarafından paylaşıldı. Twitter hesabında galibiyet fotoğrafına yer veren bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

“Seyahat uyarısı: Kanada’daki Almanlar yüksek düzeyde empati kurmalı. Onlara karşı nazik olun, böbürlenmeyin, bol bol sarılın ve sıcak çikolata ısmarlayın. Kanada’nın bizi futbolda mağlup etmesi halinde ne hissedeceğinizi düşünün!”

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