-BUZ HOKEYİNDE İLK GÜN MÜSABAKALARI TAMAMLANDI ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade Erzurum-2011) buz hokeyinde erkekler ve bayanlarda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Cemal Gürsel Spor Kompleksi'ndeki 3000 ve 500 kişilik arenalarda oynanan müsabakalarda erkeklerde ve bayanlarda 3'er müsabaka yapıldı. Bayanlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: ABD-Slovakya: 1-5 Büyük Britanya-Türkiye: 10-0 Kanada-Finlandiya: 2-1 (penaltı atışları sonucunda) TAKIMLAR O G UG UM M A Y P --------------------------------------------------------- 1.Büyük Britanya 1 1 0 0 0 10 0 3 2.Slovakya 1 1 0 0 0 5 1 3 3.Kanada 1 0 1 0 0 2 1 2 4.Finlandiya 1 0 0 1 0 1 2 1 5.ABD 1 0 0 0 1 1 5 0 6.Türkiye 1 0 0 0 1 0 10 0 (Not: Buz hokeyinde normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatma bölümünde veya penaltı atışlarında galip gelen takım 2, diğer takım 1 puan kazanmaktadır. UG: Uzatmada galibiyet, UM: Uzatmada mağlubiyet) Bayanlarda yarının programı ise şöyle: ABD-Türkiye (Saat: 11.00) Finlandiya-Büyük Britanya (Saat: 15.00) Kanada-Slovakya (Saat: 19.00) -ERKEKLER- (A) Grubu'nun ilk müsabakalarının tamamlandığı erkekler (B) Grubu'nda 1 maç oynandı. Bu maçlarda alınan sonuç ve oluşan puan durumları şöyle: (A) Grubu ---------- Çek Cumhuriyeti-Türkiye: 16-0 Rusya-Japonya: 3-2 TAKIMLAR O G M A Y P --------------------------------------------------- 1.Çek Cumhuriyeti 1 1 0 16 0 3 2.Rusya 1 1 0 3 2 3 3.Japonya 1 0 1 2 3 0 4.Türkiye 1 0 1 0 16 0 (B) Grubu ---------- Slovenya-Kanada: 0-9 TAKIMLAR O G M A Y P --------------------------------------------------- 1.Kanada 1 1 0 9 0 3 2.Belarus 0 0 0 0 0 0 3.Güney Kore 0 0 0 0 0 0 4.Slovenya 1 0 1 0 9 0 Erkeklerde yarın oynanacak maçları programı ise şöyle: (B) Grubu: Güney Kore-Belarus (Saat: 12.00) (C) Grubu: İspanya-Slovakya (Saat: 16.00) Kazakistan-ABD (Saat: 20.00)