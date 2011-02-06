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Spor

BUZ HOKEYİNDE FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU ERZURUM (A.A)

06 Şubat 2011 02:05

-BUZ HOKEYİNDE FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler buz hokeyinde Rusya ile Belarus finale yükseldi. Cemal Gürsel Spor Kompleksi 3000 kişilik salonda oynanan müsabakalarda Belarus, Kazakistan'ı 3-1, Rusya da Kanada'yı 4-2 yenmeyi başardı. Belarus ile Rusya'nın yarın saat 15.00'te altın madalya mücadelesi yapacağı buz hokeyinde Kazakistan ile Kanada ise saat 11.30'da bronz madalyaya ulaşmak için karşılaşacak. -KLASMAN MAÇLARI- Öte yandan son 4 sıranın daha önce belli olduğu erkekler buz hokeyinde, ABD'yi 4-3 yenen Slovakya oyunları 5. sırada tamamlarken, Japonya'yı 3-2 mağlup eden Çek Cumhuriyeti ise 7. oldu.

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