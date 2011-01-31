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BUZ HOKEYİNDE DÖRDÜNCÜ GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI ERZURUM (A.A)

31 Ocak 2011 01:00

-BUZ HOKEYİNDE DÖRDÜNCÜ GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda, buz hokeyinde dördüncü gün müsabakaları tamamlandı. Cemal Gürsel Spor Kompleksi'ndeki 3000 ve 500 kişilik salonlarda bayanlarda ve erkeklerde 3'er müsabaka yapıldı. Bayanlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Kanada-Büyük Britanya: 14-0 Finlandiya-ABD: 3-1 Türkiye-Slovakya: 0-20 /* TAKIMLAR               O     G  UG  UM   M    A    Y   P --------------------------------------------------------- 1.Kanada               3     2   1   0   0   19    1   8 2.Finlandiya           3     2   0   1   0   10    3   7 3.Slovakya             3     2   0   0   1   25    4   6 4.ABD                  3     1   0   0   2   17    8   3 5.Büyük Britanya       3     1   0   0   2   10   20   3 6.Türkiye              3     0   0   0   3    0   45   0 */ (Not: Buz hokeyinde normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatma bölümünde veya penaltı atışlarında galip gelen takım 2, diğer takım 1 puan kazanmaktadır. UG: Uzatmada galibiyet, UM: Uzatmada mağlubiyet) Erkeklerde (B) Grubu'nda 2, (C) Grubu'nda ise 2 maç oynandı. Bu maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle: (B) Grubu ---------- Güney Kore-Slovenya: 2-10 /* TAKIMLAR               O     G  UG  UM   M    A    Y   P --------------------------------------------------------- 1.Belarus              2     1   1   0   0   11    3   5 2.Kanada               2     1   0   1   0   11    3   4 3.Slovenya             2     1   0   0   1   10   11   3 4.Güney Kore           2     0   0   0   2    3   18   0 */ (Not: Buz hokeyinde normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatma bölümünde veya penaltı atışlarında galip gelen takım 2, diğer takım 1 puan kazanmaktadır. UG: Uzatmada galibiyet, UM: Uzatmada mağlubiyet) (C) Grubu ---------- Slovakya-ABD: 3-7 Kazakistan-İspanya: 2-0 /* TAKIMLAR               O     G     M    A    Y   P --------------------------------------------------- 1.Kazakistan           1     2     0    7    0   6 2.ABD                  1     1     1    7    8   3 3.Slovakya             1     1     1   11    8   3 4.İspanya              1     0     2    1   10   0 */ Buz hokeyinde yarın oynancak maçların programı şöyle: Bayanlar --------- ABD-Kanada (Saat: 11.00) Slovakya-Büyük Britanya (Saat: 15.00) Finlandiya-Türkiye (Saat: 19.00) Erkekler --------- (A) Grubu: Japonya-Çek Cumhuriyeti (Saat: 12.00)            Türkiye-Rusya (Saat: 16.00) (B) Grubu: Kanada-Güney Kore (Saat: 20.00) -BAYANLAR CURLING- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları bayanlar curlingde, Japonya, Polonya, Büyük Britanya ve Kanada günü galibiyetle tamamladı. Curling Arena'daki karşılaşmalarda, Japonya, Çek Cumhuriyeti'ni 12-3, Polonya, Almanya'yı 7-6, Büyük Britanya, Güney Kore'yi 7-6, Kanada da Çin'i 5-3 yendi. Erkekler ve bayanlarda curling karşılaşmalarına yarın devam edilecek.

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