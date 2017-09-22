Buz hokeyinde Continental Cup heyecanı

İSTANBUL,(DHA) -

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Şampiyonası\'na (Continental Cup) hazırlanıyor.

Sırbistan\'ın Belgrad şehrinde 29 Eylül - 2 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Grup A Müsabakalarında Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi takımının rakipleri şöyle: Irbis-Skate Sofia (Bulgaristan), Kızıl Yıldız (Sırbistan) ve Esja Reykjavik (İzlanda).

Didi Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi 2016-2017 sezonunu lider tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada, \"3 sezondur Türkiye Süper Ligi\'ni lider tamamlıyoruz ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu\'nun kulüp bazında düzenlediği en prestijli organizasyonu olan Continental Cup\'a katılıyoruz. Geçtiğimiz sezon 35 yıllık Türk Buz Hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek mücadele ettiğimiz grubu yenilgisiz lider tamamladık ve bir üst gruba yükseldik. Bu yıl turnuvaya ekip olarak iyi hazırlandık, şampiyonluk kupasını ülkemize getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz\" dedi.

Maç programı şöyle:

29 Eylül 2017 Cumartesi

16:00 Zeytinburnu Belediye SK - Irbis-Skate Sofia

30 Eylül 2017 Pazar

19:30 Kızıl Yıldız - Zeytinburnu Belediye SK

1 Ekim 2017 Pazartesi

16:00 Esja Reykjavik - Zeytinburnu Belediye SK