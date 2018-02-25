Buz hokeyinde altın madalyaya uzanan Rus sporcular milli marşı söylediği için ceza alabilir

Rus buz hokeyi oyuncuları PyeongChang’daki Kış Olimpiyat Oyunları’nda Almanya’yı yenerek 26 yıl sonra ilk kez altın madalya aldı.

Rusya’da, sporcular için devletin desteklediği bir doping programı uygulandığına ilişkin suçlamalar nedeniyle Güney Kore’nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları müsabakalarına tarafsız olarak katılan Rus buz hokeyi oyuncuları, Almanya’yı uzatmalarda gelen altın golle 4-3 yendi. Böylece Rus sporcular kış olimpiyat oyunlarında 26 yıl sonra ilk defa buz hokeyinde altın madalya kazanmış oldu.

Rus buz hokeyi oyuncuları son olarak Fransa’da düzenlenen 1992 Kış Olimpiyat Oyunları’nda altın madayla almıştı.

​Diğer taraftan Rus buz hokeyi oyuncuları, madalya töreninde yasak olmasına rağmen Rusya milli marşını söyledi. Oyuncuların bu nedenle bir ceza alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

​Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping suçlamaları nedeniyle Rusya’yı 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’ndan men etmişti.

​Doping almadıklarını kanıtlayan Rus atletlerin müsabakalara ‘Rusya'dan katılan Olimpik atletler’ (OAR) ismi altında katılmasına izin veren komite, yarışmalarda Rus bayrağının taşınmasını ve Rus milli marşının çalınmasını ise yasaklamıştı.

​Bu arada Rus hokeycilerin finalde Almaya’yı yenip altın madalya alması, IOC’nin, Rus atletlerin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde kendi ülkelerinin bayrağıyla yürümesine izin vermeme kararı almasından sadece saatler sonra geldi.

IOC yetkilileri, PyeongChang’da iki Rus altetin doping testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rusya’nın komiteye üyeliğinin yenilenmemesine karar verdiklerini açıklamıştı.

(Sputnik)