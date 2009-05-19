Buz Hokeyi Şampiyonası'nda zafer ODTÜ'nün

Erzurum'da 4 gündür devam eden Türkiye Üniversitelerarası Buz Hokeyi Şampiyonası maçları tamamlandı.



Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki buz hokeyi salonunda yapılan Türkiye Üniversitelerarası Buz hokeyi Şampiyonası'nın son gününde 3'üncülük, 4'üncülük ve final maçları oynandı.



Günün ilk maçında erkeklerde, Bilkent Üniversitesi'ni 20-4 yenen ODTÜ 3'üncü olurken, ikinci karşılaşmada bayanlarda Bilkent Üniversitesi'ni 14-4 yenen Ankara Üniversitesi 3'üncülüğü elde etti.



Erkekler final maçında ise Kocaeli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi takımları karşılaştılar. Maçı, Kocaeli Üniversitesi takımı 11-5 kazanarak, şampiyon oldu.



Günün son maçı ise bayanlarda Gazi Üniversitesi ile ODTÜ takımları arasında oynandı. Maçı, ODTÜ 1-0 kazanarak, şampiyon oldu.



