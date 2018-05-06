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Spor

Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Korsanları

ANKARA / DHA Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Buz Korsanları, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı

06 Mayıs 2018 19:00

ANKARA / DHA

Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi\'nde mücadele eden Buz Korsanları, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu\'nun düzenlediği Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi müsabakaları 14 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Ankara\'da yapıldı.
7 takımın karşılaştığı ligde Buz Korsanları SK Genç Kadınlar Takımı, final müsabakalarında Genç Ankaralılar SK Genç Kadınlar Takımı\'nı 2-1, Narman SK. Genç Kadınlar Takımı\'nı da 4-0 yenerek şampiyon oldu. 
Şampiyonluk kupası ve madalyalarını alan Buz Korsanları SK Genç Kadınlar Takımı\'nı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından tebrik etti.

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